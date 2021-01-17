Власти Турции заявили о спасении части экипажа российского сухогруза

В Черном море спасены три члена экипажа российского сухогруза, затонувшего у побережья Турции, такие данные приводят местные СМИ, со ссылкой на губернатора турецкой провинции Бартын Синана Гюнера.

Напомним, что кораблекрушение произошло в воскресенье, 17 января. По предварительной информации, на борту судна находились 15 человек, сообщалось, что им удалось перейти в шлюпки.

Власти Турции организовали спасательную операцию и информировали о ЧП экипажи судов, находящихся в районе ЧП.

Отмечается, что поиск и спасение людей осложняется тяжелыми погодными условиями.