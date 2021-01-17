Накрыло волной: спасшийся моряк рассказал о крушении в Черном море

Фрегат ВМС Турции "Фатих" прибыл в район крушения сухогруза в Черном море для участия в поисках пропавших членов экипажа. Как сообщает министерство национальной обороны республики, в районе Инкуму провинции Бартын продолжаются поисково-спасательные работы. На борту сухогруза "Арвин", который накрыло волной, находились 12 человек. Пока спасены шесть человек, в том числе пять граждан Украины. Четверо погибли. Спасенные госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Большая волна накрыла сухогруз "Арвин", перед тем как он затонул у берегов Турции с экипажем на борту. Рассказ спасшегося моряка распространил в "Твиттере" посол Украины в Анкаре Андрей Сибига. На видео человек, лежащий на больничной койке, рассказывает о катастрофе. Посол добавил, что что видео предоставлено руководством провинции Бартын, и добавил, что турецкие власти предоставляют членам экипажа всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее МИД Украины подтвердил информацию о том, что на борту сухогруза находились 10 украинских граждан. В Российском профсоюзе моряков заявили, что оператором судна была украинская компания Tesoro Marine. По данным портала fleetphoto, владельцем судна является украинская компания Arvin Shipping LTD.