Найдены тела четырех моряков с затонувшего сухогруза, поиски остановлены из-за шторма

Жертвами кораблекрушения, произошедшего днем в воскресенье, 17 января, стали четыре человека, об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на местные власти.

Известно, что в настоящее время поисково-спасательная операция в районе ЧП прекращена из-за непогоды.

Напомним, что сухогруз Arvin, принадлежавший украинской компании Arvin Shipping LTD, затонул в Черном море неподалеку от побережья турецкой провинции Бартын.

На борту судна, по различных данным, могли находиться 12 или 13 человек. Ранее сообщалось, что среди них есть граждане России, однако впоследствии выяснилось, что все они – украинцы. Турецкие власти заявили, что удалось спасти шесть человек.

Журналисты издания Cumhuriyet выяснили подробности ЧП. По данным этого СМИ, судно, шедшее под флагом Палау, направлялось из грузинского Поти в Болгарию, однако попало в сильный шторм.

Капитан попытался укрыться у берега, но из-за сильных волн 114-метровый сухогруз разломился на две части. Экипаж экстренно эвакуировался – часть команды оказалась в шлюпках, а некоторые моряки прыгнули в воду в спасательных жилетах.