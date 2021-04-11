ПФР уточнил, кто может досрочно уйти на пенсию

Пенсионный фонд уточнил, кто может досрочно выйти на пенсию в этом году. Это россиянки 1965 года рождения, родившие четырех детей. С 2023 года в 57 лет на пенсию могут выходить матери троих детей, младшему из которых уже исполнилось 8 лет. С этого года на пенсию может раньше уйти один из родителей ребенка-инвалида, которому уже исполнилось 8 лет.

Досрочная пенсия полагается работникам с продолжительным трудовым стажем: 37 лет для женщин, 42 – для мужчин. Жители Крайнего Севера могут прекратить трудовую деятельность на 5 лет раньше, если выработали минимальные 15 лет.

На досрочную пенсию также могут претендовать представители опасных профессий, передает РГ.