Демографический рекорд Подмосковья

Московская область – лидер по темпам прироста рождаемости. В 2020 году в Подмосковье на свет появились почти 80 тысяч малышей. Теперь главная задача властей – обеспечить высокие стандарты жизни. Подробнее об этом Андрей Воробьев рассказал телеканалу "Россия 1".

Это сейчас сестренки Ева и Яна розовощеки, упитанны и любознательны. Чуть больше года назад при рождении они весили по 600 граммов, у одной еще и не работал желудок. Выжили, выздоровели благодаря врачам Щелковского перинатального центра. Щелковский – один из семи перинатальных центров Подмосковья. Уникальный – здесь выхаживают новорожденных практически с любыми патологиями. Ни экстремально низкий вес, ни пороки развития теперь не повод везти ребенка в другой регион.

Главный врач щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак уверен, что именно профессиональные команды, которые сформировались в этих родильных домах, позволили выйти на другой уровень качества оказания помощи.

Маленький Миша уже попал в рекордную статистику: Московская область – лидер страны по темпу прироста рождаемости. Мама Елена Стрельникова рассказывает, что им помогли и акушерка, и врач, хотя у плода было обвитие пуповиной: "Но мы родились очень хорошенькие и здоровые!"

И перинатальные центры, и роддома Подмосковья готовы к новым демографическим рекордам – почти все, переоборудованные в прошлом году под ковид-стационары, уже вернулись к своему обычному профилю. "Мы делаем все, чтобы жители Подмосковья чувствовали себя абсолютно комфортными и защищенными, когда решаются на рождение ребенка, когда решаются на какие-то сложные операции, потому что перинатальные центры, они для того, чтобы часто спасать жизнь", — говорит губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

С такими демографическими изменениями Подмосковью не обойтись без строительства детских садов и школ. Благодаря новому корпусу 2-й Щелковской гимназии в этой школе теперь все учатся в одну смену.

Директор гимназии Маргарита Силантьева рассказывает: "С первого по восьмой класс мы детишек распределили в два корпуса по их месту жительства и по желанию родителей. То есть в одну смену дети занимаются полноценно".

Вот так теперь выглядят школьные библиотеки – книги не на полках, а прямо на стене. Технологии! "Сейчас по литературе мы проходим Ивана Гончарова "Обломов", я могу подойти к стене, навести камеру на QR-код и найти нужную книгу", — делится новшествами Екатерина Новикова, ученица 10-го класса гимназии № 2 городского округа Щелково.

Только в этом году в Подмосковье открыли уже две новых школы – в Королеве и Рузе. До конца года завершится строительство еще 37. В том числе в Озерах, Электрогорске, Луховицах и Электростали, где таких строек не было десятилетиями. В новые классы пойдут дети в Клину, Солнечногорске, Наро-Фоминске, Подольске, Орехово-Зуеве и Фрязине.

"Даже по срокам мы сократили строительство, уходим с двух лет на полтора года, все-таки стараемся школы открывать или первого сентября, ну или после второй четверти, после Нового года", — поясняет губернатор.

Еще одна не просто большая – грандиозная стройка: от этих правильных геометрических форм – окружностей и прямоугольников — зависит комфортная жизнь сотен тысяч людей. Щелковские очистные сооружения — крупнейший объект коммунального хозяйства все Московской области. Вокруг сотни чаек – вон они, кормятся тут с утра до вечера. И это первый признак того, что очистка сточных вод производится по давно устаревшим технологиям. Но как раз сейчас здесь идет самая масштабная за всю историю реконструкция. Система ультрафиолетового обеззараживания и блок газоочистки заработают уже до конца этого года.

Заместитель генерального директора ГУП МО "Коммунальные системы Московской области" Сергей Королев надеется, что в скором будущем чаек тут тоже не будет: "Не будет этого крика и не будет запаха".

Строительство идет в круглосуточном режиме. Губернатор поясняет — для Подмосковья реконструкция является очень важной программой, и региону здорово помогают Национальные проекты: "Мы не смогли бы поднять такую финансовую нагрузку по реконструкции, модернизации системы ЖКХ".

Полностью все работы тут должны завершить в 2023 году.