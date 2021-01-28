Воробьев назвал условия снятия ограничений в Подмосковье

Действительно хорошая новость для автомобилистов: в Московской области между Можайским и Минским шоссе сегодня уже запущено движение по новому путепроводу. Новый объект осмотрели мэр Москвы Сергей Собянин и глава Подмосковья Андрей Воробьев. О новом объекте и о других темах поговорим с главой Подмосковья.

- Андрей Юрьевич, расскажите, пожалуйста, про эту развязку. Какой эффект мы ждем от нее, и как финансировалось строительство?

- Агломерация развивается, мы регулярно строим новые инфраструктурные проекты. Для чего, для того, чтобы каждый человек почувствовал изменение. Чтобы не торчать в пробках, не прозябать и смотреть на закрытый шлагбаум, поэтому вот этот переезд великолепный очередной благодаря партнерству с Москвой сегодня был сдан. Это позволит огромное количество людей вызволить из пробок, и приезжать домой, ездить по территории совершенно беспрепятственно. Понятно, что Москва и Подмосковье они очень часто пересекаются, и здесь не должно быть никаких границ и никаких проблем. Поэтому строим переезды. Мы в Химках открыли переезд при поддержке президента. Казалось бы, небольшое такое инженерное сооружение, но в первый же день13 тысяч автомобилистов им пользовались. То есть максимальная загрузка с первого дня функционирования.

27 объектов инфраструктурных мы реализуем сейчас в Московской области, все это большая президентская программа. Связано это с тем, что мы очень серьезно занимаемся пригородным сообщением: частота уменьшилась на 5-7 минут, и, соответственно, нужны переезды. Поэтому вот сегодня мы присутствуем на одном из них. Следующий мы начали строить – большой, очень важный – в Лобне. Большой город, более100 тысяч – тоже находится в плену пригородного сообщения. В каждой территории у нас есть план по дальнейшему строительству и развитию инфраструктуры. Новые микрорайоны требуют новых дорог, новые жители, которые к нам приезжают, соответственно, тоже должны чувствовать себя комфортно. Но мы не забываем и удаленные территории, для нас это тоже приоритет, и там тоже идет активная работа.

- Да. То есть в целом это такая большая, глобальная работа по развитию московского транспортного узла. Три объекта – три переезда мы ждем еще в этом году, насколько я понимаю.

- Да. Мы сдадим три переезда, а всего в работе сейчас находится 27 объектов. Это и объезды городов. Это все по Президентской федеральной программе, которая реализуется в нашем большом регионе.

- К июлю надеемся открыть еще и ЦКАД. Расскажите, пожалуйста, про этот проект. В чем были основные сложности при его создании?

- В любом мегаполисе что-либо строить – нужен высокий профессионализм. Потому что подготовка территорий предполагает очень серьезные хлопоты. Освобождение от сетей, перенос сетей, соответственно, нахождение правильной трассировки, выбор правильной трассировки – все это имеет принципиально важное значение, стратегическое значение. От этого зависит скорость строительства. Положить асфальт не так сложно, как подготовить территорию. И совместно с федеральным правительством реализован этот масштабный проект, вы знаете, что он под 350 километров. В июле последние 25 километров будут сданы, мы доложили об этом президенту, и следующая задача – поднастроить скат так, чтоб он был бессветофорный, и были удобные съезды. Мы этим сейчас тоже занимаемся и получили поддержку от нашего федерального правительства и, соответственно, от нашего президента.

- Пара вопросов о борьбе с коронавирусом. Как можно сейчас оценить ситуацию? Можно ли говорить о том, что пандемия идет на спад? И что касается выплат, которые положены медработникам и врачам, которые работают с коронавирусными больными, как эта работа проводится?

- Выплаты – это святое. Все деньги, и федеральные, и региональные, там два компонента, мы все врачам и среднему медицинскому персоналу выплачиваем регулярно. Здесь не может быть никаких разговоров. Всего 32 тысячи человек задействовано у нас под ковид было, порядка 20 – 19,5 тысяч коек. Сейчас мы сворачиваемся, очень активно сворачиваемся. Каждый день видим очень заметное снижение по госпитализации, люди выздоравливают, слава богу. На ИВЛ находятся уже меньше 200 человек. Все позитивно, но все мы понимаем, что коварная и до конца непонятная инфекция, поэтому держим ухо востро. Идет активная вакцинация, спасибо нашим ученым, институтам, мы получаем ее, делаем максимально удобной. Наибольшей популярность в торговых центрах у нас пользуется вакцинация, естественно, с соблюдением всех стандартов. С сегодняшнего дня мы, если вы поставили первую прививку, пришлем вам смс на телефон, для того чтобы напомнить, что вторая прививка тоже обязательно – она пролонгирует срок действия вакцины. Она двухкомпонентная. Над всем этим работаем, стараемся максимально удобно сделать каждому человеку: стационар, поликлиника, передвижные ФАПы, торговые центры – это те места, где вы можете вакцинироваться. При этом вы можете быть жителем Москвы, Подмосковья, Калининграда или Камчатки, неважно. Важно, чтобы у вас был паспорт, и по паспорту мы найдем ОМС, и, соответственно, вакцинация будет реализована. Очень надеемся, что ковид в прошлом, все мы этого очень ждем, потому что надоели все эти ограничения. Они очень больно ударили по экономике, вы знаете, всего мира и лично нашего региона, в частности. Мы хотим быстро восстановиться, для того чтобы дальше развивать наше любимое Подмосковье.

- Ну вот уже свыше 133 тысяч доз "Спутника-V" Подмосковье получило. Какие еще поставки планируются? И вообще, население активно участвует в этой работе? Вы говорили про торговые центры.

- Да. Ну, если говорить таким простым языком, то вакцина становится популярной, ее распробовали. Потому что было много опасений, справедливых, мы, каждый, заботимся о близких, и какие-то есть противопоказания. Врачи очень терпеливо дают ответы на вопросы, это нормально. И мы видим заметное, сказать резкое – это наверно будет преувеличение, но очень заметное количество желающих вакцинироваться. У нас работает портал региональный, ты это можешь сделать дистанционно. Можешь позвонить 112 – записаться тоже в любую поликлинику. Поэтому еще раз говорю, это максимально удобно. 200 с лишним тысяч мы получаем в феврале. В день мы сейчас вышли на темп 6-6,5 тысяч, но можем делать и больше. Врачи у нас есть, они большие молодцы, потому что очень активно, очень гибко подходят к разным вызовам, которые сегодня мы видим.

- Вот вы уже говорили о том, что сворачиваются ковидные койки. Как вообще система здравоохранения восстанавливается? Можно ли говорить о возвращении к доковидным показателям по оказанию плановой помощи? И первичное звено как работает?

- Работает, нагрузка очень большая. Тяжелая работа у терапевтов, педиатров, у узких специалистов. Мы ищем врачей, стараемся заботиться, предоставлять жилье. Каждый глава территории, муниципалитета у нас тоже вылечен в постоянный диалог с главным врачом. Наша задача в этом году – дальше улучшать качество здравоохранения, на это есть справедливый запрос жителей. Мы усиливаем скорую помощь, неотложную. Если раньше часто терапевт, врач ходил пешком – обходил квартиры, что занимало очень много времени, то сейчас мы максимально стараемся купить автомобили, оснастить, чтоб была более высокая эффективность каждого врача. Врачи очень нужны, востребованы. Здравоохранение – очень сложная система, это вызов для нас в 2021 году. Будем очень стараться, чтобы соответствовать запросу наших жителей.

- И последний вопрос также по возвращению к обычной жизни. Вот в Москве уже отменили обязательные требования, чтобы 30% сотрудников находились на удаленкке. Какие ограничительные меры готовы сейчас уже отменять в Подмосковье?

- Да, но вы должны, как и прежде, беречь себя – маска, перчатки, все эти нюансы, дистанция, их лучше соблюдать, чем не соблюдать. Теперь уже каждый это знает, и никому не нужно талдычить и как-то уговаривать. Что касается ограничений, по сути, они все сняты. Ну, там бары, дискотеки – это, конечно, важно для кого-то, но не принципиально в большой массе ограничений, которые люди испытывали. Поэтому не будет этих ограничений, судя по снижающейся динамике. Мы, как только увидим меньше 900 случаев в день, по сути, отменим все ограничения. Но еще раз: стандарты, которые мы теперь уже знаем, от мала до велика, и млад и стар, как говорят, все должны соблюдаться. Это лучше для каждого человека, для каждой семьи.