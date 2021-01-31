Инфраструктура и медицина: интервью Андрея Воробьева

Тысячи водителей Москвы и Подмосковья на этой неделе вздохнули с облегчением — сразу в нескольких районах столичного региона наконец-то решена проблема хронических пробок. К примеру, в Химках открыли долгожданную эстакаду, которая соединила две части города. А в Одинцовском районе запустили движение по путепроводу вблизи станции Жаворонки. Раньше автомобилисты теряли на переезде драгоценные часы, пропуская плотные ряды электричек.

13 тысяч автомобилей в сутки – показатель первых дней работ новой развязки в Химках. Для жителей города путь через нее стал самым востребованным и самым коротким маршрутом, который соединяет две части города — старую и новую— разделенные Ленинградским шоссе. Теперь людям не надо стоять в часовых пробках, теряя время и деньги.

На открытие развязки приехал президент России Владимир Путин. Глава государства поблагодарил дорожных строителей за "замечательный результат работы".

"От имени всех жителей Химок хочу сказать спасибо, потому что это реально улучшает их жизнь", — сказал президент.

Общая длина путепровода составляет 150 метров, на ней организовано пять полос движения. Расчетная скорость потока – 70 километров в час. Эстакаду должны были сдать в конце 2021 года, но появилась она раньше почти на год. Строили ее днем и ночью, не перекрывая движение по Ленинградскому шоссе.

"Казалось бы, это небольшой переезд. Но каждый из них очень востребован в Подмосковье. Потому что жизнь бурлит, развивается, и мы должны соответствовать этому темпу. Каждый новый микрорайон тогда прекрасен, когда есть парковки, когда есть дороги. Инфраструктура – это то, без чего невозможно развивать ни экономику, ни менять качество жизни", — уверен губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Улучшилась транспортная обстановка и в подмосковных Жаворонках. Еще буквально вчера жители теряли иногда по часу у закрытого шлагбаума на переезде.

"Это — боль! Здесь иногда стоишь очень долго, торопишься. А так как мы работаем в сфере ЖКХ, выезды на аварию – задержки очень большие", — делятся своими эмоциями местные жители, работники жилищно-коммунального комплекса. Еще 10 лет назад таких заторов здесь не было, пропускной способности переездов хватало. Но проблема нарастала как снежный ком – пробки становились все длиннее. Поэтому строительства эстакады ждали тысячи людей. И вот с опережением на год путепровод над железнодорожными путями Белорусского направления запущен.

Переезд связал Киевское, Минское и Можайское шоссе. И это уже 29-я эстакада, открытая в Подмосковье за последнее время!

"Этот переезд был построен благодаря партнерству с мэром и правительством Москвы. Территории наши пересекаются, мы — единая Московская агломерация. Поэтому максимально стараемся решать проблемы, которые нам преподносит жизнь. И вот переезд готов!" — с удовлетворением отмечает губернатор.

Новые развязки и переезды – это еще и пути, по которым пройдут новые маршруты общественного транспорта. Создание максимально комфортной системы и избавление от существующих сложностей – важная задача. Область развивается, увеличивается население, строятся новые жилые массивы. И в некоторых существует проблема нехватки автобусов, особенно в час-пик. Как эта проблема решается, спросили мы у главы региона.

"Каждый новый микрорайон и каждая новая дорожная развязка предполагает открытие новых маршрутов. Мы их запускаем и на муниципальном, и на региональном уровне. Покупаем новый подвижной состав, на который от муниципалитетов очень большой запрос. И справедливый запрос жителей на удобное сообщение общественным транспортом. Это дешевле, это удобнее, это просто современно. Поэтому здесь мы тоже должны соответствовать переменам", — поясняет Андрей Воробьев.

Работа по развитию всей транспортной системы Подмосковья, как и других социально-важных проектов, не прекращалась, несмотря на пандемию. Ситуацию с коронавирусом в Подмосковье сегодня губернатор называет управляемой. А значит, что есть возможность снять ограничения, уверен Воробьев: "При такой динамике, и дай бог, она продлится, все на это указывает. Мы снимем все ограничения, их, по сути, уже и нет. Соответственно, наша задача — создавать рабочие места, развивать экономику. Коронавирус, я надеюсь, уйдет в конце концов. Он уже прилично всем надоел".

Компания по вакцинации в области идет активно. Работает уже 130 пунктов, открывают прививочные кабинеты на территориях крупных промышленных предприятий. На сегодняшний день в Подмосковье привито почти 140 тысяч жителей. Эти пункты позволяют в день делать 6000—7000 прививок. В феврале запланировано уже 200 тысяч прививок. С сегодняшнего дня жителям региона будет приходить смс-сообщение с напоминанием, когда можно делать вторую вакцину. После этого можно обратиться в ближайший пункт вакцинации, предъявив паспорт и, по возможности, полис ОМС. Вашу фамилию найдут в электронной базе данных и сделают отметку о прививке.

Освобождающиеся отделения в больницах, а, значит, и места, повсеместно возвращают для оказания плановой медицинской помощи. Туда же перенаправляются все врачи, оборудование и, в целом – ресурсы. После массовой вакцинации все очень надеются, что "красных зон" здесь больше не будет.