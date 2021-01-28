Без пробок и переездов: в Подмосковье открыта новая эстакада через МЖД

В Одинцовском районе Московской области запустили движение по путепроводу вблизи станции Жаворонки. Его открытия ждали тысячи автомобилистов, которые раньше по часу могли простаивать на переезде, пропуская бесконечные потоки электричек. Эстакада соединила Можайское шоссе с Минским и Киевским.

Этим утром жители подмосковного поселка Жаворонки в последний раз стояли в пробках на переезде. Теперь поедут свободно без светофоров и шлагбаумов по новой эстакаде над железнодорожными путями белорусского направления, сообщает корреспондент программы "Вести-Москва".

Этот путепровод для Одинцовского района Подмосковья – как зеленый коридор. Он соединил Минское и Можайское шоссе и вот дальше в область. Например, у станции Малые Вяземы эстакад нет, только переезды со шлагбаумом, и пробки очень серьезные. Поэтому эта дорога будет очень востребована.

Строительство продолжалось чуть больше года. Сдали путепровод раньше срока – изначально планировалось завершить работы только осенью 2022 года.

"Путепровод через железную дорогу – это у нас второй этап общего объекта. Первый этап предусматривает реконструкцию Можайского шоссе со строительством разворотных петель со стороны Москвы и области, строительство основного хода с путепроводом через Можайское шоссе", – рассказывает Вячеслав Крюков, управляющий проектом компании-подрядчика.

Во время строительства движение поездов не останавливали, работали во время так называемых технологических окон (ночные перерывы). В прошлом году на Белорусском направлении был запущен МЦД-1. Поезда стали ходить чаще, интервалы между ними меньше.

"Чем больше мы занимаемся железными дорогами, тем больше интенсивность движения поездов. И уже жителям невозможно проехать через эти пути без путепровода. И вот, казалось бы, достаточно небольшой объект, но очень важный, потому что он соединяет несколько магистралей вылетных – Можайку, Минку", – объясняет мэр Москвы Сергей Собянин.

Десятилетия назад, когда прокладывалась дорожная сеть через пути, такого потока машин, разумеется, не было. Но в последние годы шлагбаумные переезды стали настоящей проблемой области и Новой Москвы. За 10 лет было построено 17 путепроводов.

"Вот мы переезд в Химках открыли, и в первый день проехало 13 тысяч машин при мощности 14 тысяч. То есть это просто лишний раз доказывает, насколько востребованы такие переезды, и насколько эффективно они работают. То есть деньги, которые мы инвестируем в инфраструктуру, они, безусловно, окупаются", – отметил Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Сейчас ведутся работы по проектированию и строительству еще шести эстакад через пути Октябрьского, Смоленского, Белорусского, Курского и Савеловского направлений железной дороги.