Мечта стала реальностью: разделенные Химки теперь соединяет мост

Во вторник, 26 января, в подмосковных Химках открылась дорожная развязка, которая соединяет новую и старую части города. Событие долгожданное, но случилось почти на год раньше запланированного срока. Объект построен по поручению Владимира Путина, который сам приехал на церемонию открытия оценить результат. Как меняет жизнь всего один узловой километр?

Ленинградское шоссе, федеральная трасса "Россия" — главная дорога страны, соединяющая две столицы и при этом разделяющая почти пополам город Химки. Меньше чем за год тут с нуля построена развязка. На ее открытие приехал президент. Первыми, по старой традиции, эстакаду прошли тяжелые грузовики.

За церемонией вместе с Владимиром Путиным наблюдали строители, последние месяцы круглосуточно работавшие на объекте. Эстакада теперь напрямую связывает рассеченный дорогой город.

"Хочу поблагодарить вас за результат работы замечательный, для города очень важный и для работников "Энергомаша". Это одно из крупнейших предприятий отрасли. От имени всех жителей Химок хочу сказать спасибо, потому что это реально улучшает их жизнь", — отметил Владимир Путин.

В Химках, до которых теперь добраться легче, предприятий много, но научно-производственное объединение "Энергомаш" упомянуто совсем не случайно. Здесь четыре тысячи работников производят двигатели для ракет "Союз", "Протон", "Ангара". Но цех расположен в старой части города, а большинство сотрудников живут в Новых Химках. Недавно ракета "Союз" до МКС долетела за три часа, а тут родной завод, до которого добираться иногда по часу приходилось. В апреле 2019 об этой проблеме узнал президент.

"К сожалению, это является причиной оттока кадров в том числе и технических специальностей, ведь ежедневно оплачивать проезд по платному участку дороги весьма накладно", — говорила контрольный мастер бюро технического контроля гальванического цеха АО "НПО Энергомаш" Яна Лопухова. Владимир Путин на это ответил: "Мы сейчас поговорим с губернатором, поговорим и с Минтрансом — может они совместно смогут это сделать, имея в виду необходимость создать нормальные условия работы". После этого разговора работа началась незамедлительно. Эстакаду планировали сдать в конце 2021 года, но, учитывая важность объекта, все сделано досрочно.

"Благодаря тому, что мы прислушались к рекомендациям врачей, эпидемиологов, мы не стали останавливать дорожное строительство. Во-первых, все выполнили. Во-вторых, рабочие места, зарплаты ваши сохранили и дороги построили", — заявил глава государства.

Легковые машины, фуры, автобусы — такое плотное движение на Ленинградском шоссе практически круглосуточно. И жителям Химок, чтобы добраться из старого города в новый, приходилось поневоле становиться частью этого трафика. Теперь проблема решена. Новая эстакада позволяет перелететь вечно бурлящую "ленинградку" — это экономит бензин, время и нервы водителей. Мастер отдела контроля качества Яна Лопухова и сегодня была среди тех, кто беседовал с президентом.

Когда проектировали Химки, никто и не предполагал, что город так разрастется. С одной стороны дороги сейчас живут 100 тысяч человек, с другой, в новостройках, уже 160 тысяч. Без нынешнего короткого пути объезд превращался в бесконечное стояние в пробках. Но и "ленинградку" ведь не остановишь. Во время строительства движение на шоссе не прекращалось ни на день. Можно было видеть, как пролеты новой эстакады будто сами перебираются через трассу. И вот конструкция на своем месте — путепровод длиной в 150 метров и еще почти километр подъездных дорог, пять полос движения. Расчетная скорость — 70 километров в час. Все сделано по новейшим технологиям, которые сейчас используются при дорожном строительстве по всей России.

"Хочу сказать, что работы будет в ближайшее время достаточно, потому что планы по дорожному строительству и по сшиванию страны у нас большие. Средства необходимые выделены, все зарезервировано, будет ритмично выделяться. Мы к 2024 году планируем в 105 крупнейших агломерациях страны 85 процентов дорог довести до нормативного состояния. Это очень большой объем работы. География самая широкая — от Дальнего Востока до Калининграда", — обратил внимание Владимир Путин.

Эстакада в Химках — это только малая часть запланированной работы. О развитии Московского транспортного узла президенту рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев:

— В рамках развития Московского транспортного узла мы построили 28 переездов.

В Химках территорию вокруг новой развязки теперь будут благоустраивать. Здесь появятся указатели, газоны и ночная подсветка.