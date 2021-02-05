Проект века: Собянин проверил, как идет строительство Северо-Восточной хорды

Строительство одной из самых современных трасс России – Северо-Восточной хорды в Москве – вышло на завершающий этап. Сложнейшую развязку на пересечении с проспектом Мира сегодня осмотрел мэр столицы Сергей Собянин. Бессветофорное движение на этом участке обеспечат сразу 6 больших эстакад.

Мощные опоры высотой от 8 до 16 метров (зависит от рельефа) поддерживают грандиозную конструкцию. Сверхнадежно, на века – ведь это и есть стройка века, один из самых крупных дорожных проектов Москвы за всю историю.

С этой точки пока сложно оценить масштаб, но уже видно перспективу. Шесть полос. Все продумано до мелочей. Здесь будет большой транспортно-пересадочный узел – рядом станция Ростокино (МЦК и железнодорожная). Две эстакады пройдут прямо над железной дорогой и проспектом Мира, а еще четыре обеспечат съезды.

И это лишь часть масштабного проекта Северо-Восточной хорды – новой магистрали длиной в 106 километров, которая свяжет сразу три столичных округа на севере, востоке и юго-востоке. А еще соединит уже построенную трассу Москва-Санкт-Петербург и будущую Москва-Нижний Новгород-Казань.

"Остается ключевой объект – соединение Дмитровки и Ярославки и развязка на Ярославском шоссе. Сложнейшая стройка. Надеюсь, в 2022 году мы ее завершим, соединим разрозненные части хорды, и город получит первоклассную бессветофорную магистраль", – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Первоклассная магистраль – надежное средство от дорожных пробок. На помощь столичным кольцам приходит хорда, а значит, практически по прямой можно будет добраться из одной точки города в другую не за час-полтора, а за минуты.

"От проспекта Мира до Открытого шоссе, когда мы завершим этот участок и по Лосиному острову, ну, 7 минут проедете – это просто фантастика. Мы разгружаем все: и Дмитровское шоссе, и Ярославское шоссе, и проспект Мира, и шоссе Энтузиастов, и Открытое шоссе, и Щелковское шоссе", – объясняет Петр Аксенов, первый заместитель руководителя Департамента строительства Москвы.

И еще свободней станет на МКАД. Возможность срезать по прямой появится у всех, в том числе у транзитного транспорта. А ведь вместе с Северо-Восточной хордой строятся и другие – Юго-Восточная, Южная Рокада. Уже запущена Северо-Западная хорда. Новые трассы разгрузят кольцевую автодорогу, Третье транспортное кольцо, Садовое кольцо и все вылетные магистрали.