Путин: у нас большие планы по "сшиванию" страны

Планы по дорожному строительству в России и страны большие, средства на эти цели выделены, география работы очень широкая.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения со строителями транспортной развязки на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Репина в подмосковных Химках.

Глава государства пообещал, что в ближайшее время работы для транспортников будет много, подчеркнув, что финансовые средства для строительства дорог в стране выделены и будут регулярно выделяться.

По словам Путина, от Дальнего Востока и до Калининграда будет осуществляться строительство множества трасс, отметив, что к 2024 году планируется довести до нормативного состояния в 105 крупных агломерациях 85% дорог.

Руководитель страны рассказал также, что к 2030-му такое же положение дел должно быть еще в 51 агломерации России.

Ранее сообщалось, что президент и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли транспортную развязку в Химках, которая была построена досрочно. Ожидается, что она улучшит транспортную доступность для 260 тысяч жителей города и сократит время в пути на 15 минут для пассажиров общественного транспорта.