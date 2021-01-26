Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках

Президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли транспортную развязку в подмосковных Химках. Глава государства лично приехал в Химки, чтобы осмотреть объект.

В апреле 2019 года Путин посетил НПО "Энергомаш", его сотрудники пожаловались на плохое транспортное сообщение в Химках: старый и новый город были фактически разделены, переезд из одной части в другую требовал либо очень много времени, либо с выездом на платную трассу – денег.

Путин поручил решить проблему транспортного соединения Химок. Он призвал ускорить реализацию проекта, подчеркнув, что "люди ждут" эту развязку.

Транспортная развязка на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Репина была построена досрочно. Окончание работ в соответствии с контрактом было запланировано на 4-й квартал 2021 года, однако развязку открыли уже в январе.

Она улучшит транспортную доступность для 260 тысяч жителей Химок. Кроме того, с запуском Репинской развязки сократится время в пути на 15 минут и для пассажиров общественного транспорта.