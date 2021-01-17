Президент поставил задачу "сшивать" страну

13 января на первой в этом году встрече с правительством президент Путин уделил время важной теме – строительству дорог как фактору, в буквальном смысле слова объединяющему страну. Отрасль в ушедшем 2020-м, несмотря на все трудности эпидемии, показала очень хороший результат. А центральный пункт в планах на будущее – продление международного транспортного коридора Европа – Западный Китай. В ближайшие три года автомагистраль пройдет от Москвы через Нижний Новгород в Казань. Как в России строятся дороги и что это означает для жизни каждого из нас?

Тысячи километров. Десятки тысяч людей. Несчетное количество техники. Такого дорожного строительства страна не видела много лет. Федеральные и региональные трассы, объезды, мосты... Сверху все похоже на компьютерную игру. И только на земле видно, какой же это труд – прокладывать дороги там, где и направлений не было.

По целине идут бульдозеры, экскаваторы и катки. И за ними едва заметная в лесу просека превращается в основу будущей трассы. Сейчас сложно представить, что уже скоро по этому месту будут на большой скорости проноситься автомобили из Москвы в Нижний Новгород и Казань. Так начинают строить трассу М12. Сейчас здесь насыпают земляное полотно. Только сюда привезут 10 миллионов кубометров песка. Всего же трасса будет протяженностью 860 километров и добраться из столицы России в Казань можно будет вдвое быстрее, чем сейчас. А если точнее, путь будет занимать 7 часов вместо нынешних 12. По три полосы в каждую сторону. С разделительным барьером, многоуровневыми развязками и освещением. Открытие запланировано на 2024 год.

"Современная дорога будет проходить в формате Европа – Западный Китай. От Казани до Москвы. С переходом к ЦКАД и к трассе М11 на Санкт-Петербург", – пояснил Юрий Кежаев, руководитель нулевого этапа строительства трассы М12.

"Сшивать" большую страну – задача, которую перед строителями дорог ставит президент. Об этом же и разговор на совещании с правительством.

"Мы совсем недавно говорили и о необходимости пространственного развития страны и связанности различных регионов РФ, имея в виду нашу территорию, огромность ее. Должны это связать с развитием реального сектора экономики", – заявил Владимир Путин.

Принципиальным стало решение не останавливать дорожные стройки даже в коронавирусном 2020 году, ведь каждый километр дает работу множеству людей. Так было завершено строительство трассы "Таврида" в Крыму. Она связывает Керчь и Севастополь. 256 километров. По 2 полосы в каждую сторону. В августе Владимир Путин за рулем Aurus проехал по новой дороге.

Не меньше водителей впечатляет и еще один маршрут – ЦКАД – Центральная кольцевая автодорога. Трасса позволяет объезжать Москву не по МКАДу, а на дальних подступах. Большинство участков уже открыто. Полностью кольцо замкнут в этом году.

Две столицы надежно и на постоянной скорости связала трасса М11 "Нева", за год по ней проехали 9 миллионов машин. Осталось только достроить северный обход Твери – сейчас готовят проект этого участка. В самом Петербурге уже несколько лет работает ЗСД – Западный скоростной диаметр, позволяющий объезжать город со стороны Финского залива. Скоро начнется строительство Восточного диаметра – с выходом на федеральную трассу "Кола". И такого масштаба проекты – по всей стране.

"Начали строительство объездной дороги вокруг Екатеринбурга. Также занимались обходами Калуги, восточного выезда из Уфы, моста в Новосибирске через реку Обь. На три года раньше, в 2022 году, будет завершено строительство мощнейшего моста через реку Шексна в Череповце", – заявил зампред председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

И в ночи, и в мороз – так строят мост в Благовещенске. Нынешняя переправа через реку Зея возведена 40 лет назад и на современный автопоток не рассчитана. А с открытием моста через Амур в Китай нагрузка еще вырастет. Новая почти двухкилометровая переправа это узкое место устранит. Строители уже вошли в русло реки и собирают штурмовую армию.

Новые мосты нужны и в Твери. Об этой проблеме знает президент. Теперь здесь будет новая переправа через Волгу, пройдет реконструкция железнодорожного пути и моста, по которому проносятся "Сапсаны". Уже выделено 3 миллиарда рублей. Построить должны за 36 месяцев.

"Это мост даст новый толчок тверской агломерации, а учитывая, что мы – регион, который посещают много жителей Москвы и Петербурга, это будет полезно и нужно для всех", – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Всего же только в этом году планируется проложить 950 километров федеральных дорог и отремонтировать 15 тысяч километров. Но темпы освоения средств выдерживают не все регионы.

"Вы сказали, что по объективно-субъективным причинам показатели кассы по некоторым регионам ниже, чем в 2019 году. Я посмотрел на это, должен сказать, что руководители всех этих регионов мне хорошо известны, отношусь к ним с большим уважением. Ничего здесь личного нет, я их хочу назвать: Пермский край, Смоленская область, Республика Крым, Астраханская область, Ростовская область, Республика Карелия, Республика Мордовия, Липецкая область, Мурманская область, Рязанская область, Еврейская автономная область. Средства выделялись соответствующие своевременно?" – спросил Владимир Путин.

"Есть вопросы, где-то чуть позже средства пришли. Есть вопросы, где подрядчики обанкротились. Есть вопросы, где не хватило рабочей силы, просто физически не смогли собрать. Мы детально все рассмотрим. Я надеюсь, что в следующем году у нас таких неисполнений не будет", – ответил Марат Хуснуллин.

И все же главные проекты уже запущены. Трасса А157 хоть и не федеральная, но важнейшая для Ставрополья. Это дорога, которая соединяет аэропорт Минеральных Вод со всеми здравницами Северного Кавказа. Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск станут еще доступнее для туристов. А проезд к ним будет максимально безопасным.

Новые скорости получит и трасса "Дон". Ее узким местом был проезд через город Аксай – фактически пригород Ростова-на-Дону. Теперь ведется строительство обхода. Катки уплотняют основу.

65 километров новой дороги, с армированной насыпью и большим мостом через реку Дон, сократят путь до Черного моря на 2 часа и разгрузят города от транзитного потока машин.

"В летний период повышается плотность движения на юг. С пандемией она еще выросла, и, конечно, мы приложим все силы, чтобы в максимально короткие сроки завершить объект", – заверил Иванов Олег, руководитель участка.

Проектов так много, что министр финансов Антон Силуанов призывает активнее привлекать к ним частных инвесторов. "Здесь вопрос к качеству планирования этой модели, потому что мы все время все дороги строим за счет бюджета. Но это же никаких ресурсов не хватит. Поэтому должны работать частные деньги", – сказал он.

"Планировать нормально – это к Белоусову. Он в Госплане работал. Разберется. Но в целом, это шучу, конечно, я с вами согласен. Надо внимательнее к этому отнестись", – отметил глава государства.

Автомобильные и железные дороги, новые порты и аэродромы – транспортные нити переплетаются и затягиваются уже в такие сложные транспортные узлы, что вопросы инфраструктуры решено еще раз отдельно и основательно проработать на одном из заседаний Госсовета.