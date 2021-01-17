Воробьев высказался о вакцинации и госпитализации

В Подмосковье новогодние праздники прошли без всплеска заболеваемости, поэтому ряд ограничений решено снять. О ситуации с коронавирусом, вакцинации и масштабном дорожном строительстве рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Жители Одинцовского городского округа получили дополнительный выезд в сторону Москвы. Строгая геометрия линий на плане дорожного строительства полностью меняет транспортную карту одного из самых густонаселенных районов ближнего Подмосковья.

"Я только первый раз сегодня еду, но уже приятно, что будем экономить время по пути на работу", — делятся водители первыми впечатлениями от поездки по трассе.

Новая развязка упростит выезд из Одинцова, разгрузит трассу М-1, уменьшит количество транзитного транспорта в соседних поселках.

"Долгое время мы ждали это событие, у людей уходило по полтора-два часа, чтобы выехать из Трехгорки. Но сейчас это недоразумение мы ликвидировали. Важно, что это не какой-то фрагмент нашей деятельности, а это большая работа в рамках Президентской программы по развитию Московского транспортного узла", — говорит губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В этом году завершится реконструкция Путилковского шоссе и строительство Репинской развязки в Химках, а в Лобне начнется возведение так необходимого жителям путепровода. В Мытищах возводят путепровод, соединяющий западную и восточную часть города. Новая дорога разгрузит одну из главных магистралей города – Олимпийский проспект. Строительство продолжается в любую погоду, даже в такой снегопад, какой накрыл сейчас Подмосковье. И вот уже четырехполосный 150-метровый путепровод практически готов. Как раз сегодня ночью через железную дорогу будут надвигать еще один многотонный металлический пролет.

В ближайшие месяцы на территории Московской области сдадут 15 крупных дорожных объектов, в том числе в Жуковском, Воскресенске и Солнечногорске.

"У нас, несмотря на коронавирус, строится достаточное количество развязок, и дальше мы проектируем их в новых микрорайонах Московской области. Большая задача – опережающими темпами развивать инфраструктуру", — делится планами губернатор.

Без выходных работают и подмосковные врачи – в коронавирусных больницах региона сейчас находится около 10 тысяч пациентов. Каждый получает все нужные медикаменты, процедуры и внимание со стороны медиков. "Ни разу не услышала повышенный тон от персонала. Подойдешь с вопросом, а в ответ: сейчас все быстренько сделаем. Даже удивительно!" — восхищаются пациенты.

В новогодние праздники роста заболеваемости не произошло – в клиниках по-прежнему свободна примерно каждая третья койка. "Мы не видим какого-либо всплеска, все штатно. Да, заболевания есть, но госпитализация за это время уменьшилась. Огромное спасибо врачам, потому что пока все отдыхали, скорая помощь, врачи – все они находились на рабочих местах, в "красных зонах", наши стационары оказывали плановую помощь", — поясняет Воробьев.

Вузы региона вернутся к обычным занятиям 6 февраля. Детские сады области работают в обычном режиме, переводить школы и колледжи на дистанционный режим обучения не планируется. Как поясняет губернатор, в январе регион активно будет заниматься вакцинацией. Развернуты все пункты, есть электронная запись, которая позволяет всем, кто решился, кто готов, кому разрешил врач, вакцинироваться, пройти эту процедуру и обезопасить себя.

Подмосковье сейчас действуют 93 пункта вакцинации, записаться может любой желающий, позвонив по номеру 122, на сайте "Госуслуги" или просто прийти в районную поликлинику. Прививку получили уже больше 20 тысяч жителей Подмосковья. В регионе завершены исследования уже второй прививки от центра "Вектор".

"Я очень надеюсь, что мы пройдем вакцинацию спокойно и не в коем случае не "закроем" экономику", — уверен губернатор.

В поликлиники Московской области уже завозят новые партии вакцины, хватить должно всем.