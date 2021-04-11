Водитель, более километра тащивший на капоте полицейского, оправился в СИЗО

Житель Мегиона, являющийся фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти, заключен под стражу, об этом в воскресенье, 11 апреля, заявили в управлении Следственного комитета по ХМАО-Югре.

Как сообщалось ранее, в ночь на 3 апреля нетрезвый 31-летний мужчина, лишенный прав, отказался подчиниться требованию сотрудника полиции об остановке, и сбил его своим автомобилем Chevrolet.

Страж порядка, оказавшийся на капоте легковушки, был вынужден покрепче ухватиться за транспортное средство. Поездка затянулась – злоумышленник затормозил только после километрового "заезда".

После этого пьяный водитель попытался оказать сопротивление, несколько раз ударил полицейского, но в итоге был задержан.

Как выяснилось, лихач опасался уголовной ответственности, предусмотренной для лиц, лишенных прав за вождение в нетрезвом виде и вторично пойманных за рулем в таком же состоянии.