"Краснодар" проиграл "Арсеналу" в первом матче под руководством Гончаренко

В матче 25-го тура российской премьер-лиги тульский "Арсенал" на поле домашней арены обыграл "Краснодар" с минимальным счетом – 1:0. Для "быков" это поражение стало третьим кряду в турнире.

Первый тайм противостояния завершился со счетом 0:0. Единственный мяч у победителей встречи на 62-й минуте забил Горан Чаушич.

Этот матч стал первым для главного тренера краснодарцев Виктора Гончаренко, который сменил на этом посту Мурада Мусаева, ушедшего в отставку после разгромного поражения от грозненского "Ахмата" (0:5).

"Краснодар" потерпел четвертое поражение в последних пяти играх и с 34 очками занимает десятое место в турнирной таблице, а "Арсенал" поднялся на 13-ю строчку, имея в активе 20 баллов.

В следующем матче чемпионата России "быки" в субботу, 17 апреля, примут петербургский "Зенит", а "оружейники" на следующий день примут "Тамбов".