Футболисты "Арсенала" забили четыре безответных мяча в ворота "Тамбова"

В матче 26-го тура российской премьер-лиги тульский "Арсенал" на поле домашнего стадиона разгромил команду "Тамбов", отправив в ворота соперника четыре безответных мяча – 4:0.

У победителей встречи голами отметились Роберт Бауэр (11-я минута), Евгений Луценко (25), Сергей Ткачев (64) и Даниил Хлусевич (66).

"Арсенал" одержал третью победу в последних пяти встречах и с 23 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, а "Тамбов", потерпевший седьмое поражение кряду, расположился на 16-й строчке, имея в активе 13 баллов.