"Арсенал" в чемпионате Англии разгромил "Шеффилд"

"Арсенал" из столицы Англии чередует хорошие матчи с провалами в принципиальных встречах. При этом "пушкари" уверенно смотрятся против не самых сильных соперников, как это было и во встрече с занимающим последнее место в премьер-лире "Шеффилд Юнайтед" (3:0).

"Арсенал" выдержал стартовую активность хозяев, которые цепляются за надежду сохранить прописку в высшем дивизионе, но которая тает с каждым матчем. Вот и в отчетной игре Ляказетт в перовм тайме, а Мартинелли и тот же Ляказетт во втором "прибили" аутсайдера на его поле, не дав "Шеффилду" ни шанса.

"Шеффилд Юнайтед" в итоге остался последним (14 очков), а "канониры" набрали 45 и догнали "Лидс". Но они делят с конкурентами только 9-10-е места, а от зоны еврокубков лондонцев отделяют 9 турнирных баллов и пока не очень ясно, как они смогут сократить это отставание со своей не слишком стабильной игрой.