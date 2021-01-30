"Арсенал" и "МанЮнайтед" сыграли вничью в премьер-лиге

Центральный матч 21-го тура английской премьер-лиги по футболу между лондонским "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед" завершился ничьей. Встреча, проходившая на столичном "Эмирейтс", завершилась нулевой ничьей.

В еще одном матче дня "Манчестер Сити" добился минимальной победы над "Шеффилд Юнатйед" – 1:0. Автором единственного и победного гола "горожан" стал нападающий Габриэл Жезус.

Таким образом, после матчей субботы лидером остался "МанСити", набравший 44 очка. Отрыв подопечных Хосепа Гвардиолы от "Юнайтед" теперь составляет три балла. "Арсенал" же набрал 31 очко и располагается на восьмой строчке таблицы АПЛ.