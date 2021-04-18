"Арсенал" вырвал ничью в дерби с "Фулхэмом", забив на 97-й минуте

"Арсенал" в рамках 32-го тура английской премьер-лиги на поле домашнего стадиона "Эмирейтс" в Лондоне сыграл вничью со столичным "Фулхэмом" – 1:1.

Первый тайм завершился без забитых мячей. Счет в матче во второй половине встречи открыл нападающий гостей Джош Майя, реализовавший пенальти на 59-й минуте.

Точку же в игре поставил форвард хозяев поля Эдвард Нкетиа, забивший на седьмой компенсированной к основному времени минуте.

"Арсенал" с 46 очками занимает девятое место в турнирной таблице, а "Фулхэм", прервавший серию из четырех поражений, расположился на 18-й строчке, имея в активе 27 баллов.