"МанЮнайтед" сенсационно проиграл последней команде премьер-лиги

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на поле домашнего "Олд Траффорд" проиграл "Шеффилду" – 1:2. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера прервали беспроигрышную серию в АПЛ из 13 игр – 10 побед, 3 ничьи.

У победителей голами отметились Кин Брайн и Оливер Берк, забившие мячи на 23-й и 74-й минутах соответственно, а в составе "Красных дьяволов" единственный мяч на 64-й минуте забил защитник Гарри Магуайр.

"Манчестер Юнайтед" упустил шанс возглавить АПЛ и с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице, лидирует "Манчестер Сити", у которого на одно очко больше, а "Шеффилд", одержавший вторую победу в сезоне, расположился на 20-й строчке, имея в активе восемь баллов.