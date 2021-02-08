"Челси" забил три гола. Два "Шеффилду", один – себе

Лондонский "Челси" проводил матч очередного 23-го тура чемпионата английской футбольной премьер-лиги в гостях против "Шеффилд Юнайтед". В этом матче забивали только "аристократы" – как в чужие ворота, так и в свои. Счет 2:1 в пользу "Челси".

Первый тайм прошел с большим преимуществом гостей во владении мячом – 73:27. Однако забить мяч "аристократы" смогли только в самой концовке 45-минутки: "голом в раздевалку" отличился Маунт после паса Вернера.

Второй тайм начался новыми атаками гостей, но сначала они получили автогол в свои ворота: Рюдигер неудачно срезал мяч. Но уже через 4 минуты Жоржиньо вновь вывел лондонцев вперед с пенальти. В концовке хозяева, чуть исправившие статистику владения мячом (31:69), пытались спасти ничью, но "Челси" отстоял минимальный счет.

"Аристократы" набрали 39 очков и лишь на один балл отстают от чемпионов из "Ливерпуля", занимая вслед за ним 5-е место в таблице. Рядом с клубом Романа Абрамовича стоит "Вест Хэм", строчкой ниже – "Эвертон", у которого 2 матча в запасе. "Шеффилд" (11 очков) сохранил последнюю строчку в таблице, отставая от "Вест Бромвича" на очко, а от "Фулхэма" – на 4.