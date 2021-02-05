"Челси" на выезде обыграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби

Лондонский "Челси" обыграл столичный "Тоттенхэм" в матче 22-го тура английской премьер-лиги. Встреча проходила на поле стадиона "шпор" и завершилась победой гостей с минимальным счетом – 1:0.

У победителей встречи единственный мяч забил итальянский полузащитник Жоржиньо, реализовавший пенальти на 24-й минуте первого тайма.

"Челси" одержал третью победу в последних пяти встречах и с 36 очками вышел на шестое место в турнирной таблице, обойдя "Тоттенхэм", в активе которого на три балла меньше. Для подопечных Жозе Моуринью это поражение стало третьим кряду.