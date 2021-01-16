"Челси" на выезде обыграл "Фулхэм" с минимальным счетом

В матче 19-го тура английской премьер-лиги "Челси" на поле стадиона "Крэйвен Коттедж" в Лондоне обыграл "Фулхэм" с минимальным счетом – 1:0. "Синие" прервали безвыигрышную серию из трех игр.

У победителей единственный мяч на 78-й минуте забил Мэйсон Маунт. Отметим, что "дачники" большую часть встречи провели в меньшинстве – красную карточку в концовке первого тайма получил Энтони Робинсон.

"Челси" одержал вторую победу в последних пяти встречах и с 29 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице, а "Фулхэм", прервавший серию из пяти ничьих, расположился на 18-й строчке, имея в активе 12 баллов.