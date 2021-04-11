Воры выкинули почитаемую икону, украденную из московского храма

Икона, похищенная из храма в деревне Пучково в Новой Москве, была обнаружена прихожанами.

По данным РИА Новости, почитаемый образ, считающийся чудотворным, был найден под деревом. Предположительно, его выбросили злоумышленники, забравшие с собой ювелирные украшения, оставленные в качестве пожертвований верующими.

Отмечается, что воры умело избежали попадания в объективы камер видеонаблюдения, открыли дверь, не потревожив сигнализацию, и остались незамеченными сторожем.

Напомним, что церковь была ограблена в ночь на воскресенье, 11 апреля, задержать преступников по горячим следам не удалось, сейчас их ищут сотрудники правоохранительных органов.