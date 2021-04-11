Обнаружены фрагменты потерпевшего кораблекрушение судна XVIII века

У побережья Хургады археологи обнаружили фрагменты корабля, который потерпел здесь крушение более 200 лет назад, сообщает Высший совет по делам древностей Египта.

Впервые о затонувшем судне стало известно еще в 1994 году. Экспедиции периодически исследовали эту зону и поднимали на поверхность обнаруженные артефакты. Известно, что корабль принадлежал Османской империи и вез груз китайского фарфора, арабскую глиняную посуду и другие ценные товары через Красное море в Суэц. Часть груза уже разграблена "черными копателями", узнавшими о корабле. Спасенные от дайверов-грабителей находки стали частью экспозиции Суэцкого музея и Музея исламского искусства в Каире.

Недавно новая экспедиция с использованием современных технологий, недоступных в 1990-е годы, смогла обнаружить под водой нос и среднюю часть судна. Составляется 3D-модель, изучаются технологии строительства судов тех лет, подняты оставшиеся артефакты.

Причиной крушения корабля эксперты называют столкновение с коралловым рифом.