Подросток стрелял из пневматического пистолета в школьной раздевалке

Накануне в раздевалке одной из петербургских школ в Московском районе подросток стрелял в одноклассников из пневматического оружия.

По информации "Фонтанки", девятиклассник успел произвести несколько выстрелов, после чего один из преподавателей отнял у него пистолет. В результате инцидента никто не пострадал.

Позже школьник вместе со своей мамой был допрошен в полицейском участке, а затем был отпущен домой.

Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что собирается проверить, как педагоги-психологи выполняли свои обязанности по формированию законопослушного поведения у учеников. Кроме того, будет проверено соблюдение законодательства об обеспечении безопасных условий для школьников и учителей в учебном заведении.