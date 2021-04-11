Экипажи российской ВТА провели уникальные полеты

После зимнего периода обучения экипажи военно-транспортной авиации ВКС провели уникальные полеты над горной местностью. Как рассказали в воскресенье в Минобороны России, летно-тактическое учение прошло в Южном военном округе.

Свою выучку продемонстрировали экипажи самолетов Ил-76МД-90а, Ан-124-100, А-50У, Ан-12, Ил-22 и других. Полеты проходили на высоте от 4 до 10 тысяч метров.

В военном министерстве сообщили, что в ходе учения проверялись новые образцы авиационной техники и отрабатывались нестандартные приемы при полетах в горах.

В частности, экипажи тренировались в поиске площадок для высадки десанта, поисково-спасательных операциях.

Как рассказал руководитель учений полковника Ивана Золотько, все задачи были выполнены в полном объеме.