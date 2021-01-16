Впервые в истории России в небо поднялись сразу шесть "Русланов"

Впервые в истории России в небо поднялись сразу шесть военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан". В Брянской области в ходе учебно-тренировочных полетов летчики отрабатывали одновременную переброску на большие расстояния военных с вооружением и техникой.

Полеты проходили в сложных метеоусловиях при осадках, низкой облачности и сильных порывах ветра, передает телеканал "Россия 24".

Самолет "Руслан" по праву называют воздушным тяжеловесом. Он может поднимать в воздух более 120 тонн груза и совершать полеты на расстояние свыше 7 тысяч километров. "Руслан" способен одновременно брать на борт до восьми единиц автобронетанковой техники или до 500 человек.