Российские ракетоносцы провели в воздухе 12 часов

Пара российских ракетоносцев Ту-160 выполнила плановый полет над акваториями Баренцева, Гренландского и Норвежского морей. Всего боевые машины провели в воздухе 12 часов, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Полет проходил над нейтральными водами в соответствии с международными нормами, уточняют военные. На отдельных участках маршрута для сопровождения Ту-160 вылетали самолеты морской авиации Северного флота РФ.

Ракетоносцы Ту-160 – это крупнейшие боевые самолеты в мире. Взлетный вес этих боевых машин может достигать 275 тонн, а максимальная скорость – 1800 километров в час. Основное вооружение Ту-160 – высокоточные крылатые ракеты Х-101.