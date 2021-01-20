Два Ту-160 выполнили 14-часовой полет над Арктикой

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей. Заняло это более 14 часов, сообщает "Россия 24".

В ходе полета экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе. Такие рейсы летчики дальней авиации совершают регулярно над Арктикой, Северной Атлантикой, Черным и Каспийским морями, Тихим океаном. Как отметили в Минобороны, все полеты выполняются в рамках международных правил использования воздушного пространства.

В ноябре прошлого года впервые поднялся в воздух модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М, на который установлены новые двигатели НК-32-02. Полет прошел на аэродроме Казанского авиационного завода. А в августе Ту-160 в рамках учений долетели из Саратовской области до Анадыря. Они преодолели без посадки 7000 километров.