Российские боевые самолеты пролетели над двумя морями

Два дальних противолодочных самолета Ту-142М3 провели патрулирование акваторий Берингова и Чукотского морей. В воздухе боевые машины провели 11 часов и пролетели 8 тысяч километров, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. На некоторых участках маршрута для прикрытия противолодочных самолетов вылетали истребители МиГ-31БМ.

Как поясняют военные, экипажи Ту-142М3 тренировались летать над местностью, где нет никаких ориентиров, и без поддержки наземных навигационных служб.

Ту-142М3 предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок. Боевой самолет несет гидроакустическое оборудования, торпеды, противокорабельные ракеты, глубинные бомбы и морские мины.

Экипаж Ту-142М3 состоит из 11 человек. Нормальная боевая нагрузка самолета – 4 тонны. В воздухе боевая машина способна провести до 17 часов.