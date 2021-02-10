Российские бомбардировщики пролетели над Черным морем

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет над Черным морем. Самолеты провели в воздухе 5 часов. Защиту боевых машин обеспечивали истребители Южного военного округа, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Военные уточнили, что полет проходил над нейтральными водами. Экипажи соблюдали все международные нормы.

Ту-22М3 – дальний бомбардировщик ВКС России. Максимальная скорость – 2 тысяч километров в час, предельная дальность полета – 5,5 тысяч километров. Боевая машина способна взять на борт до 25 тонн авиационных бомб.

Напомним, 9 февраля пара стратегических ракетоносцев Ту-160 пролетели над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морем. Весь маршрут занял 12 часов.