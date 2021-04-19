Российский истребитель перехватил сразу двух разведчиков над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31 вылетал на встречу разведывательным самолетам Норвегии и США, которые двигались над Баренцевым морем в сторону границы РФ.

Экипаж российского боевого самолета обнаружил и распознал разведывательные P-9A Poseidon ВВС Соединенных Штатов и P-3C Orion ВВС Норвегии.

МиГ-31 сопровождал иностранные самолеты до тех пор, пока они не отвернули в сторону от российской границы. После этого истребитель вернулся на базу.

В Министерстве обороны РФ отметили, что российские пилоты соблюдали все международные нормы.

Истребитель-перехватчик МиГ-31 способен обнаружить летательный аппарат на расстоянии до 320 километров. Радиус действия вооружения боевого самолета достигает 280 километров.