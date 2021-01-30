МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем норвежский самолет-разведчик

29 января самолет-разведчик Falcon-20 ВВС Норвегии приблизился к государственной границе России. В связи с этим на перехват был поднят истребитель МиГ-31. Он сопроводил самолет над Баренцевым морем, а затем вернулся на аэродром базирования.

Нарушения государственной границы РФ допущено не было, передает РИА Новости. Полет российского истребителя выполнялся в рамках международных правил использования воздушного пространства.

С лета 2020 года наблюдается увеличение числа воздушных судов НАТО у российских границ. Российские самолеты неоднократно совершали их перехваты.

Осенью активность разведчиков упала, однако к декабрю они вновь стали появляться возле госграницы.