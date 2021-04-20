Истребители Дании, Финляндии и ФРГ сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 сопровождали истребители Германии, Дании и Финляндии. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что сопровождение ракетоносцев произошло тогда, когда они выполняли полет над Балтийским морем.

Ведомство обращает внимание на то, что все полеты Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 вылетел на перехват американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном. Вскоре после этого инцидент подобного плана повторился.