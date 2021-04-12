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12 апреля 2021 03:45

Российские керлингисты не пробились в финал чемпионата мира


worldcurling.org

В канадском Калгари завершилась полуфинальная встреча чемпионата мира по керлингу между сборными России и Шотландии. Российская команда не сумела выйти в финал турнира, уступив шотландцам со счетом 3:5.

За россиян на турнире выступают скип Сергей Глухов, вице-скип Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Евгений Климов и Даниил Горячев.

В другой полуфинальной игре шведы разгромили соперников из Швейцарии со счетом 11:3.

Таким образом, в матче за бронзовые медали россияне сыграют со швейцарцами. Их встреча состоится 12 апреля. В финале же встретятся шведы и шотландцы.

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