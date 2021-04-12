Керлинг. Россияне проиграли "утешительный" финал

Сборная России может считать итоги чемпионата мира по керлингу среди мужских команд вполне оптимистичными. Россияне вошли в четверку лучших мирового первенства и сумели отобраться для участия в Олимпийских играх 2022 года, которые состоятся в столице Китая.

Решающие игры мирового чемпионата прошли под знаком пандемии коронавируса и программа была несколько скомканной. В субботу, 10 апреля, Всемирная федерация керлинга объявила, что матчи плей-офф отложены из-за выявленных случаев заражения.

Таким образом турнир завершался на день позже. Российская команда вышла в полуфинал, но в борьбе за выход в главный финал уступила сборной Шотландии со счетом 3:5. В финале шотландцы играли со шведами и керлингисты "Тре крунур" выиграли золото со счетом 10:5. Россияне в борьбе за бронзу уступили Швейцарии – 5:6.