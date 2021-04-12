Браконьер застрелил домашнего лося в Красноярском крае

В Красноярском крае водитель грузовика двумя выстрелами из ружья убил одомашненного лося, который больше года жил с выходившими его людьми. Злоумышленника уже задержали, сообщили в региональном управлении МВД.

Прискорбный случай произошел 10 апреля в поселке Артюгино Богучанского района. Около семи часов утра мужчина за рулем синего КамАЗа притормозил у кладбища и, не выходя из кабины, открыл огонь по сохатому, которого все местные жители звали Маем. Он намеревался забрать тушу, но подоспевший хозяин спугнул браконьера.

"Когда подбежал хозяин и сообщил, что лось был домашний, браконьеры скрылись. Надеемся, что люди, открывшие огонь в черте населенного пункта, будут наказаны, только любимого всеми Мая уже не вернешь", – написал очевидец трагедии.

Подозреваемого задержали, а незарегистрированное ружье ТОЗ-34 изъяли. Как оно попало к нему, мужчина рассказывать не стал.

Май появился в поселке год назад, когда ему была всего неделя от рождения. Его выкормили и поставили на ноги, только вот возвращаться в лес он отказался – каждый раз возвращался к хозяину. В Артюгине все его знали и подкармливали.

"Василий почти всю пенсию тратил, чтобы прокормить лосенка", – рассказали соседи.