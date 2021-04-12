Марко Николич: должны были больше забивать "Спартаку"

Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич поблагодарил болельщиков за поддержку в дерби со "Спартаком". Кроме того, сербский специалист посетовал на плохую реализацию голевых моментов со стороны красно-зеленых.

"Хочу поблагодарить болельщиков, была отличная поддержка. Поздравляю команду с очередной победой. Мы были хорошо готовы к "Спартаку". Недостатки в игре есть всегда, но я не готов говорить о них публично. Но надо, конечно, быть серьезнее в фазе завершения. Счет мог быть намного больше", – приводит слова Николича РИА Новости.

Напомним, что "Локомотив" на своем поле оказался сильнее "Спартака" со счетом 2:0.