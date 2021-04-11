"Локомотив" победил "Спартак" в столичном дерби

Футболисты "Локомотива" взяли верх над "Спартаком" в московском дерби. Центральная встреча 25-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. "Железнодорожники" сократили отставание от красно-белых до одного очка.

Спартаковцы активнее начали игру, однако счет открыли хозяева поля. На 22-й минуте мяч забил форвард "железнодорожников" Франсуа Камано.

Под занавес первого тайма за фол последней надежды был удален футболист "Спартака" Лукас Айртон. Форвард "Локомотива" Федор Смолов наказал гостей, послав мяч в нижний угол со штрафного.

После перерыва гости, действуя в меньшинстве, создали несколько отличных моментов для взятия ворот. Но переиграть Маринато Гильерме им так и не удалось.

"Локомотив", набрав 46 очков, располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата РПЛ. "Спартак" с 47 баллами остался вторым.