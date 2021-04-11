Столичное дерби. "Локомотив" сыграет со "Спартаком" в чемпионате России

В центральном матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" в воскресенье, 11 апреля, на поле домашней "РЖД Арены" сыграет со столичным "Спартаком". Начало – в 19:00 по местному времени.

К этой встрече "железнодорожники" подходят с серий из пяти побед в чемпионате России, подопечные Марко Николича последовательно обыграли ЦСКА (2:0), "Арсенал" (3:0), "Сочи" (3:1), "Уфу" (1:0) и "Ротор" (2:0).

У "Спартака" также победная серия в премьер-лиге, но на одну викторию меньше. "Красно-былые" в последних четырех играх оказались сильнее "Краснодара" (6:1), "Динамо" (2:1), "Урала" (5:1), и "Ростова" (3:2).

В турнирной таблице подопечные Доменико Тедеско с 47 очками занимают второе место, а "Локомотив" расположился строчкой ниже, имея в активе на четыре балла меньше. Лидирует – "Зенит", у которого 51 очко и игра с "Сочи" в запасе.

Перед дерби с «Локо» Виктор Мозес рассказал, почему не всегда отмечает голы кульбитами, отметил важность возвращения @QPromes и пожелал @ChelseaFC удачи в Лиге чемпионов ����



Интервью Вити и атмосфера тренировки накануне важной игры — в нашем видео! �������� pic.twitter.com/fUt348jIfF — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 10, 2021

История данного Столичного дерби насчитывает 168 официальных выстреч, в которых 92 раза праздновали победу спартаковцы и 39 раз – "железнодорожники".

В игре первого круга сезона-2020/21 "Локомотив" благодаря голу Мурило открыл счет уже на 10-й минуте, но в итоге проиграл. Волевую победу "Спартаку" принесли Джордан Ларссон и Александр Соболев, отличившиеся на 53-й и 81-й минутах соответственно.

Отметим, что "Локомотив" не обыгрывал "Спартак" на своем поле с 2014 года. Вот и сейчас букмекеры в целом не видят фаворита, но предпочтение отдают "Спартаку", на победу которого коэффициент 2.5, на ничью – 3.15, а на викторию "красно-зеленых" – 3.10.

В стане "красно-белых" из-за повреждения не сыграют Эсекьель Понсе и Виктор Мозес. Самуэль Жиго – под вопросом, а у "Локомотива" матч пропустят Зе Луиш, Михаил Лысов и Владислав Игнатьев.