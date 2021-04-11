"Локомотив" и "Спартак" назвали составы на матч чемпионата России

В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" сыграет со столичным "Спартаком". Тренерские штабы обеих команд назвали стартовые составы на предстоящую игру.

С первых минут на поле в стане "железнодорожников" появятся Гилерме, Живоглядов, Чорлука (к), Пабло, Сильянов, Мухин, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Смолов и Камано.

Запасные: Коченков, Савин, Чернов, Мурило, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Петухов, Титков, Лисакович, Миранчук, Эдер.

У "красно-белых" в старте выйдут Максименко, Мозес, Маслов, Жиго, Джикия (к), Айртон, Крал, Зобнин, Промес, Соболев и Ларссон.

Запасные: Ребров, Поплевченков, Кутепов, Гапонов, Ещенко, Умяров, Хендрикс, Маркитесов, Бакаев, Понсе.

Наш стартовый состав на #ЛокомотивСпартак ����



���� Жиго и Крал в старте!

�������� Понсе в заявке!

⚽️ Промес – Ларссон – Соболев в нападении



Мы готовы! Начинаем в 19:00 мск ���� — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 11, 2021

Матч "Локомотив" – "Спартак" состоится в воскресенье, 11 апреля, и пройдет на поле "РЖД Арены" в Москве, начало – в 19:00 по местному времени.

Напомним, подопечные Доменико Тедеско с 47 очками занимают второе местов турнирной таблице, а команда Марко Николича расположилась строчкой ниже, имея в активе на четыре балла меньше. Лидирует – "Зенит", у которого 51 очко.