"Спартак" анонсировал матч с "Локомотивом" постером из игры RDR 2

Московский футбольный клуб "Спартак" анонсировал матч 25-го тура российской премьер-лиги против "Локомотива" постером в стиле обложки популярной видеоигры Red Dead Redemption 2.

"Красно-белые" изобразили защитника Георгия Джикию в образе главного героя игры Артура Моргана. Надпись на постере гласит: "Локомотив" – "Спартак" 2. Ограбление поезда".

Один из самых важных матчей концовки сезона! ����#ЛокомотивСпартак – сегодня в 19:00 мск



Встречу покажет «Матч! ТВ» ���� pic.twitter.com/bm9OYTWMRB — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 11, 2021

В матче первого круга сезона-2020/21 "Локомотив" благодаря голу Мурило открыл счет уже на 10-й минуте, но в итоге проиграл. Волевую победу "Спартаку" принесли Джордан Ларссон и Александр Соболев, отличившиеся на 53-й и 81-й минутах соответственно.

Матч "Локомотив" – "Спартак" состоится в воскресенье, 11 апреля, и пройдет на поле "РЖД Арены" в Москве, начало – в 19:00 по местному времени.

Напомним, подопечные Доменико Тедеско с 47 очками занимают второе местов турнирной таблице, а команда Марко Николича расположилась строчкой ниже, имея в активе на четыре балла меньше. Лидирует – "Зенит", у которого 51 очко.