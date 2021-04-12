"Спартак" готовит апелляцию на судейство в матче с "Локомотивом"

Матч чемпионата России по футболу в премьер-лиге между двумя столичными командами – "Локомотив" и "Спартак" (2:0), – снова привлек внимание общественности к пресловутому "судейскому вопросу". По мнению проигравших, арбитр Кирил Левников несколько раз грубо ошибся.

И представители "Спартака" готовы оспорить работу рефери на отчетной игре, сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов. "На две руки во втором тайме точно будем подавать", – цитирует "Спорт-экспресс" слова Фетисова.

Оба главных скандальных момента произошли во втором тайме, причем, в первом случае, когда мяч попал в руку защитнику "Локо" Пабло, Левников консультировался с судьей видеоповтора VAR, но принял решение не назначать пенальти. В концовке игры мяч попал в руку другому оборонцу хозяев – Александру Сильянову.