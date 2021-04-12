"Локомотив" – "Спартак". Матч закончился, скандалы остались

У "Локомотива" и "Спартака", встречавшихся в центральном матче 25-го тура российской премьер-лиге, могут возникнуть дополнительные проблемы. Сама встреча завершилась победой железнодорожников с результатом 2:0.

У "Спартака" возникли не только претензии к работе судейской бригады Кирилла Левникова, не назначивших в ворота "Локомотива" два пенальти. Но скандал может получить большую раскрутку. Дело в том, что перед началом матча начальник команды "Локомотива", в прошлом арбитр Станислав Сухина заходил в судейскую, утверждает Eurosport. Что запрещено регламентом. Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подтвердил, что эпизод будет рассмотрен.

У "Спартака" также возникли сложности. Болельщики красно-белых оскорбляли вратаря "Локомотива" Гильерме Маринато, причем эти действия могут быть расценены как проявления расизма или национальной нетерпимости. "Спартаку" грозят серьезные санкции, вплоть до снятия трех очков, сообщает РИА Новости. Однако спартаковская сторона считает, что Гильерме своими оскорбительными жестами спровоцировал фанатов.