Начальник "Локомотива" Сухина дисквалифицирован на четыре матча

Вхождение в судейскую комнату перед матчем "Локомотив" – "Спартак" обернулось наказанием начальника команды хозяев Станислава Сухины. Сухина, сам бывший судья, дисквалифицирован на четыре матча.

Перед встречей "Локомотива" со "Спартаком" начальник команды хозяев Станислав Сухина посетил судейскую, где готовилась к игре судейская бригада Кирилла Левникова. Видеокамеры запечатлела выход Сухины из судейской. Подобные контакты являются грубым нарушением регламента, на что и обратил внимание "Спартак".

КДК РФС уже вынес наказание. Сухина дисквалифицирован на четыре игры и оштрафован на 200 000 рублей, сообщает "Спорт-Экспресс". Также будет осуществлена проверка, – допускал ли начальник команды подобные нарушения раньше. Если это подтвердится, то не исключено как наказание самого Сухины, так и клуба. "Локомотиву" придется провести матч на нейтральном поле.