"Локомотив" сыграет с "Динамо" в Химках

"Локомотив" проведет матч 29-го тура РПЛ с московским "Динамо" в Химках. Встреча запланирована на 8 мая.

КДК РФС рассмотрел визит начальника команды "Локомотив" Станислава Сухины в судейскую комнату перед матчем со "Спартаком". Поведение Сухины было признано нарушением регламента. Сухина оштрафован на 150 тысяч рублей и дисквалифицирован на 4 матча. Кроме того, "Локомотив" наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном поле.

Перенести на другой стадион ближайший домашний матч уже не получится. Встреча "Локомотива" и "Ростова" запланирована на 17 апреля. На полуфинал Кубка России с ЦСКА наказание не распространяется. Поэтому будет перенесена игра 290го тура с "Динамо", запланированное на 8 мая. С большой долее вероятности встреча пройдет в Химках. Эту информацию подтвердили в РФС, сообщает "Спорт-Экспресс".