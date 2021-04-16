"Локомотив" оспорит решение КДК по делу Сухины

Решение Контрольно-Дисциплинарной комиссии РФС наказать "Локомотив" за визит начальника команды Станислава Сухины в судейскую. Клуб счел этот вердикт несправедливым и готов оспорить его.

Перед матчем 25-го тура начальник команды Станислав Сухина побывал в судейской комнате, что считается нарушением регламента. Сухина был дисквалифицирован на 4 матча и оштрафован на 150 тысяч рублей. Однако наказан был не только функционер, но и весь коллектив.

Согласно решению КДК РФС "Локомотиву" предстоит провести один домашний матч на нейтральном поле. Это будет встреча 29-го тура с "Динамо", которая, скорее всего, пройдет в Химках. От исхода этого матча зависит исход борьбы за медали и места в еврокубках. "Локомотив" лишается преимущества своего поля.

"Локомотив" выступил с официальным заявлением, в котором говорится о несогласии с вынесенным решением. Клуб намерен подать апелляцию в установленные сроки.