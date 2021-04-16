"Локомотив" проведет матч на нейтральном поле

Московскому "Локомотиву" предстоит провести один домашний матч на нейтральном поле. Железнодорожники наказаны за визит начальника команды Станислава Сухины в судейскую команду.

Перед матчем 25-го тура российской премьер-лиги между "Локомотивом" и "Спартаком" начальник команды хозяев Станислав Сухина был замечен выходящим из судейской комнаты. Что категорически запрещено регламентом. Действия Сухины попали в объективы видеокамер и стали предметом рассмотрения КДК РФС.

Как сообщает РБК "Спорт", "Локомотив" был наказан. Один из матчей чемпионата России железнодорожникам предстоит провести на нейтральном поле. Эта мера не распространяется на ближайший матч с "Ростовом" и на полуфинал Кубка России с ЦСКА. Эти встречи запланированы на 17 и 21 апреля соответственно. Таким образом, на нейтральное поле будет вынесена встреча с "Динамо", которая должна пройти 8 мая.

Сам Станислав Сухина оштрафован на 150 тысяч рублей. Такой же штраф выписан представителю "Спартака" Василию Козловцеву за аналогичное нарушение регламента, совершенное уже после матча. Также Сухина дисквалифицирован на 4 матча.

Встреча между "Локомотивом" и "Спартаком" прошла 11 апреля на поле железнодорожников. "Локомотив" одержал победу с результатом 2:0.